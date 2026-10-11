(ANSA) - TRIESTE, 11 OTT - Un cacciatore, rimasto ferito di striscio alla schiena da un colpo di arma da fuoco partito, secondo una ricostruzione, accidentalmente, è stato soccorso oggi in Val Resia. L'uomo, sulla trentina, valligiano, si trovava in un bosco sopra l'abitato di Oseacco, tra i 900 e i 1000 metri di quota. A chiamare i soccorsi è stata la persona che era con lui. Attivata dalla Sores Fvg, la stazione di Moggio Udinese del soccorso alpino e la Guardia di finanza hanno raggiunto la valle con i mezzi su strada. Sul posto anche l'elisoccorso regionale. L'equipe di bordo è stata verricellata nel bosco al completo. Il cacciatore è stato stabilizzato, imbarellato e poi imbarcato, sempre al verricello. Sul posto anche i carabinieri. Il Cnsas è stato attivato dalla Sores Fvg in mattinata anche per un altro intervento nei pressi di Sella Duron, dove un uomo di 36 anni, residente nel tolmezzino, si è procurato un forte trauma a una spalla cadendo durante una battuta di caccia. La Sores ha attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso alpino, la Guardia di finanza e l'ambulanza che si sono avvicinate con i mezzi per poi percorrere un tratto a piedi fino a raggiungere il luogo dell'incidente nel bosco. Dopo essere stato stabilizzato dal medico dell'ambulanza, l'uomo è stato imbarellato e trasportato a spalle dai soccorritori per circa mezz'ora fino a raggiungere la strada, dove lo attendeva l'ambulanza. (ANSA).