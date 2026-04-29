(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Se confermate le indiscrezioni giornalistiche finora uscite desidero esprimere la mia più sincera gratitudine agli inquirenti per aver individuato il responsabile dell'atto criminale avvenuto il 25 aprile scorso. Il loro impegno merita la mia più sincera riconoscenza. Al tempo stesso mi rattrista profondamente apprendere che la persona fermata sia così giovane, appena ventunenne, e già così imbevuta di odio". Lo dice Rossana Gabrieli una dei due feriti il 25 alla festa dell'Anpi. "Nonostante ciò, resto ferma nella mia posizione di vittima che chiede che la giustizia faccia il suo corso. Infine, auspico con grande passione che il livello di contrapposizione nel dialogo tra tutte le parti, in particolare tra quelle politiche, - conclude - possa trovare toni più pacati e una comunicazione più efficace". (ANSA).