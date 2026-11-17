(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Ore e ore di "immagini di telecamere della zona che descrivono tutti i movimenti" e gli appostamenti di Luigi Morcaldi "in quei giorni e in quei momenti" e poi quelle che mostrano proprio "l'aggressione". Un video quest'ultimo che potrebbe essere mostrato in aula. Sono solo alcune delle prove presentate stamani, davanti alla Corte d'Assise di Milano, dai pm Giovanni Tarzia e Leonardo Lesti nella prima udienza del processo al 64enne, imputato per l'omicidio premeditato dell'ex compagna Luciana Ronchi, 62 anni, uccisa "con almeno 14 coltellate al volto e alla gola" in strada la mattina del 22 ottobre 2025 nel quartiere Bruzzano, vicino alla sua casa. Nel processo, in cui rischia una condanna all'ergastolo, Morcaldi è imputato, stando alle indagini, anche per quasi 18 anni di maltrattamenti sulla donna quando viveva con lei. Secondo le imputazioni, Luciana Ronchi ha subito botte, insulti ma anche umiliazioni terribili, oltre a violenze sessuali, sempre elencate tra le accuse. Alla prima udienza (giudici togati Roberto Spanò e Sofia Fioretta) Morcaldi, in carcere e difeso dagli avvocati Simone Briatore e Patrizia Iacobino, non si è presentato. Parte civile contro di lui il figlio della coppia, Andrea (non era in aula), assistito dalla legale Paola Bizzozero. In pochi minuti le parti hanno presentato le richieste di prova, tra cui molti testimoni. Una perizia psichiatrica in incidente probatorio, effettuata nelle indagini, aveva stabilito la capacità di intendere e di volere del 64enne. La difesa, che punta sul riconoscimento del vizio di mente, porterà in aula un proprio consulente e ha chiesto di sentire anche il perito. Istanza a cui i pm si sono opposti. Anche per la difesa "va visionato il filmato dell'aggressione perché dimostra le modalità in cui è avvenuto il fatto e la rappresentazione soggettiva che aveva Morcaldi". La legale di parte civile ha chiesto di ascoltare anche una donna testimone sui casi di maltrattamenti e violenze sessuali ai danni di Ronchi. Nella prossima udienza del 19 gennaio saranno sentiti i primi testi, ossia gli investigatori della Polizia locale, tra cui quelli che intervennero subito sul posto. (ANSA).