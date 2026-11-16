(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Nessun segno eclatante, neanche di violenza fisica ma purtroppo la violenza psicologica in alcuni casi non è facile da vedere. Il messaggio che voglio dare alle donne è 'se non siete sicure andatevene'". E quanto ha detto Stefania Torzullo, parlando a margine dell'udienza sul femminicidio della sorella Federica avvenuto il 9 gennaio scorso ad Anguillara Sabazia, centro in provincia di Roma. Nel procedimento è imputato Claudio Carlomagno, marito della vittima, a cui è contestata anche l'aggravante della premeditazione. "Lo dissi da subito che era stato lui - ha aggiunto la sorella della vittima - la sera stessa sono tornata in caserma a denunciare non la scomparsa ma l'assassinio di mia sorella. Ci sono cose che ancora dobbiamo sapere e spero vengano fuori" ha aggiunto la sorella. Nel corso dell'udienza sono stati sentiti i carabinieri che hanno portato avanti le indagini e sono stati mostrati in aula i filmati delle telecamere di videosorveglianza che, insieme con i tabulati telefonici, hanno permesso di ricostruire tempi e movimenti dell'imputato. (ANSA).