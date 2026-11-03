(ANSA) - MADRID, 03 NOV - Il re Felipe Vi ha ricevuto oggi al Palazzo reale quattro presidenti latinoamericani giunti a Madrid per partecipare al XXX vertice iberoamericano, che riunisce nella capitale iberica i 22 Paesi di lingua spagnola e portoghese. Lo riferisce la Casa reale. Il primo a essere ricevuto è stato il presidente cileno José Antonio Kast, accompagnato dal ministro degli Esteri José Francisco Perez Mackenna, mentre il monarca è stato accompagnato dal ministro degli Esteri José Manuel Albares. L'incontro, secondo quanto ha segnalato il governo cileno su X, ha riaffermato "gli storici legami diplomatici e di cooperazione che uniscono i due Paesi". "L'amicizia tra Cile e Spagna ha radici profonde e un enorme potenziale per il futuro", ha dichiarato Kast. Felipe VI ha poi incontrato il presidente honduregno Nasry Asfura, il cui Paese assumerà la presidenza di turno della comunità iberoamericana, dopo quella spagnola, ospitando il vertice nel 2028. Il capo dello Stato spagnolo ha infine ricevuto il presidente guatemalteco Bernardo Arevalo e la presidente di Costa Rica, Laura Fernandez. Arevalo, in un messaggio pubblicato su X ha definito l'incontro "una conferma degli storici legami di amicizia tra Guatemala e Spagna e del nostro impegno a rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i due Paesi". (ANSA).