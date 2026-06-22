(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Sarà l'architetto Felice Squitieri a ricoprire il ruolo di Commissario straordinario per la ricognizione dei fabbisogni e il programma di interventi in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale previsto dal decreto Piano Casa. La nomina è contenuta in un Decreto del presidente del consiglio dei ministri. L'incarico, si legge nel provvedimento, avrà termine il 31 dicembre 2027. Per la gestione amministrativa dei compiti assegnati, il commissario potrà avvalersi di una struttura di supporto, posta alle sue dirette dipendenze. (ANSA).