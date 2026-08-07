(ANSA) - TRIESTE, 07 AGO - "La storia dei tre ragazzi di Pradamano mi ha colpito per il messaggio che porta con sé: avere un desiderio e darsi da fare in prima persona per riuscire a realizzarlo. Li inviterò nel Palazzo della Regione: voglio conoscerli e farmi raccontare come è nata questa vicenda". Lo ha annunciato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, riferendosi ai tre giovanissimi - tra 13 e 14 anni - che nei giorni scorsi avevano allestito un banchetto con alcuni prodotti alimentari per raccogliere il denaro necessario ad acquistare un motorino Ciao. Un'iniziativa interrotta dall' intervento della Polizia locale in seguito a una segnalazione per la mancanza delle necessarie autorizzazioni. (ANSA).