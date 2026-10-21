(ANSA) - LAMEZIA TERME, 21 OTT - E' stata sospesa la protesta degli autotrasportatori in Calabria. Lo annuncia Fedralog, la Federazione regionale della logistica che l'aveva proclamata. "Una decisione sofferta ma meditata - è scritto in una nota - presa con profondo senso di responsabilità verso la collettività, le imprese, i cittadini e per la tutela della sicurezza nazionale. Abbiamo deciso di sospendere l'astensione per dare fiducia al governo e al ministero. Confidiamo che nell'incontro del 27 con il ministro Salvini arrivino finalmente le soluzioni concrete e tanto attese. In mancanza di risposte adeguate, organizzeremo un corteo verso Roma con tutti i mezzi'. (ANSA).