MILANO. Fedez diventerà padre per la terza volta. L’annuncio arriva attraverso uno scatto pubblicato nelle ultime ore, in cui il rapper e podcaster compare sul divano insieme alla compagna Giulia Honegger e al loro cagnolino. Una foto apparentemente semplice, ma che ha subito attirato l’attenzione: a colpire è il pancino evidente della giovane, dettaglio che conferma senza bisogno di parole l’arrivo di un nuovo bebè.

Dopo Leone e Vittoria, i figli avuti dal precedente matrimonio con Chiara Ferragni, rispettivamente otto e quattro anni fa, per l’artista si apre una nuova fase familiare. L’immagine condivisa non è accompagnata da didascalie o dichiarazioni, ma il messaggio è chiaro: la coppia ha deciso di rendere pubblico un momento intimo e significativo della propria vita.

Lo scatto racconta anche un nuovo equilibrio personale per Fedez, arrivato dopo la fine della relazione con l’ex moglie. Un passaggio delicato, seguito da una nuova storia sentimentale che, in tempi brevi, ha portato alla scelta di costruire una famiglia. La relazione con Giulia, 23 anni, appare così già proiettata verso un futuro condiviso.

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, tra reazioni e commenti dei fan. Per il cantante si tratta di un ritorno alla dimensione familiare, con un nuovo capitolo che si aggiunge alla sua storia personale e pubblica.