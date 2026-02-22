(ANSA) - SANREMO, 22 FEB - "L'anno scorso, prima di salire sul palco di Sanremo, ripetevo sempre una frase: 'Sapete cosa succederà? Quello che deve succedere'. In quel momento tutto sembrava sfuggirmi di mano, ma quelle parole mi ricordavano una verità semplice e liberatoria: non tutto è sotto il nostro controllo e non ha senso tormentarsi per ciò che ci sfugge. Avevo le mie parole e la mia musica. Solo quelle. E bastavano". Lo scrive Fedez sui social quasi alla vigilia del festival di Sanremo. "Quel viaggio, partito con i peggiori presupposti, - aggiunge - si è trasformato in una delle esperienze più belle e cariche di senso della mia vita. Perché a volte il viaggio conta infinitamente di più della meta. E alla fine non sappiamo mai, sul momento, cosa sia davvero "bene" o "male" per noi. I periodi più duri, più incasinati, più spaventosi sono spesso quelli che, col tempo, diventano i ricordi più preziosi. Esattamente un anno dopo, eccomi di nuovo qui. Valigia pronta e la stessa frase che mi ronza in testa. Senza quel periodo di buio non sarebbe mai nata Battito E senza Battito non sarebbe nata la canzone che mi sta riportando a Sanremo. Anche questa volta non so cosa succederà. Ma non vedo l'ora che succeda. Ci vediamo sul palco dell'Ariston". (ANSA).