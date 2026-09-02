(ANSA) - WASHINGTON, SEP 2 - L'attività economica negli Usa è aumentata in termini "moderati" da inizio luglio: 10 dei 12 distretti della Federal Reserve hanno segnalato una crescita da "lieve a moderata", con due senza variazioni. La spesa dei consumatori, si legge nel Beige Book, "è cresciuta leggermente nel complesso: i dati riflettono da un lato una maggiore sensibilità ai prezzi e dall'altro solidi acquisti di fascia alta". Sul fronte dei prezzi, il rapporto ha evidenziato che "sono aumentati moderatamente in otto distretti", con due distretti caratterizzati da rialzi modesti". L'occupazione è in una "crescita molto leggera nel complesso". (ANSA).