(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Aprire la rottamazione quinquies anche ai contribuenti che al 30 settembre 2025 risultavano in regola con la quater. Lo chiede un emendamento di FdI al decreto milleproroghe, che chiede di ripescare una fetta di contribuenti al momento esclusa dalla nuova definizione agevolata. La proposta di modifica, firmata dal deputato Andrea Volpi, prevede la possibilità di estinguere con la rottamazione quinquies anche i debiti per i quali "alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data". Questi debiti sono attualmente esclusi dalla nuova definizione agevolata. La rottamazione quinquies per alcuni aspetti si presenta per alcuni aspetti più conveniente rispetto alla quater, come la rateizzazione su 9 anni e massimo 54 rate bimestrali (nella quater il pagamento può essere dilazionato su 5 anni e massimo 18 rate) e il fatto che si decade dopo il mancato o insufficiente versamento di due rate anche non consecutive (ne basta una nella quater). (ANSA).