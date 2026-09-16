(ANSA) - STRASBURGO, 16 SET - "L'inchino al premier canadese Carney l'ho trovato imbarazzante. Possibile che la Gran Bretagna non abbia la precedenza come membro associato? L'Europa non si inchina a nessuno. La decarbonizzazione non può essere la priorità assoluta dell'Ue". Lo ha detto il capodelegazione di Fdi al Pe Nicola Procaccini dicendo di aver condiviso, nello Stato dell'Unione, solo la parte relativa alla deregolamentazione sulla quale - ha spiegato - si sarebbe aspettato "qualche parola di autocritica". "Il principale problema è la mancanza di materie prime critiche. Occupiamoci prima di questo, poi di tutto il resto", ha aggiunto. (ANSA).