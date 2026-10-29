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(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Vicinanza al popolo ucraino per l'ennesima strage di innocenti causata dalla vigliacca strategia russa di colpire deliberatamente gli obiettivi civili. L'attacco alla stazione di Dnipro è solo l'ultimo di numerosi episodi che dimostrano come all'esercito russo, incapace di avanzare sul campo di battaglia, non resti altro che ricorrere a biechi metodi tipici del terrorismo e non certo di chi vorrebbe atteggiarsi a grande potenza militare". Lo afferma Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l'Attuazione del programma di governo. (ANSA).