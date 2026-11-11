(ANSA) - BRASILIA, 10 NOV - Avrebbe favorito Flávio Bolsonaro alle elezioni influenzando "in modo comprovato" il voto. Per questo il Tribunale superiore elettorale brasiliano ha condannato Meta al pagamento di una multa da 1,3 milioni di dollari con l'accusa di aver violato gli ordini della Corte durante l'ultima tornata elettorale. La decisione è stata presa all'unanimità con 7 voti a 0. Il caso è nato da un ricorso della campagna per la rielezione del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, che ha accusato l'azienda di aver favorito il senatore Flávio Bolsonaro durante il secondo turno. (ANSA).