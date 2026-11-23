(ANSA) - FIRENZE, 23 NOV - Nell'ambito degli accertamenti seguiti alla morte di Gianni De Gennaro la procura distrettuale antimafia di Firenze procede con un fascicolo a se stante rispetto alla procura di Grosseto: è contro ignoti ed è stato aperto nell'ambito delle stragi di mafia. E' quanto si apprende nel capoluogo toscano. Sul decesso la procura di Grosseto ha invece aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Riguardo ai manoscritti lasciati da De Gennaro nella proprietà in Maremma, tra Montiano e Fonteblanda dove si è tolto la vita, sono stati tutti portati a Roma per gli accertamenti di polizia scientifica. (ANSA).