(ANSA) - PERUGIA, 28 AGO - La Procura di Perugia aprirà un fascicolo per omicidio stradale dopo la morte di due ragazzi, uno di 17 anni mentre l'altro li avrebbe compiuti tra qualche mese, in un incidente stradale avvenuto nei pressi del capoluogo umbro. Gli atti degli accertamenti condotti dalla polizia locale sono infatti ora al vaglio dell'Ufficio guidato da Gennaro Iannarone. Dalle verifiche condotte finora è emerso tra l'altro che era neopatentato il giovane alla guida della Mercedes finita fuori strada. Avrebbe infatti conseguito da poco il documento che consente di mettersi alla guida. Come prassi in questi casi la polizia locale ha sottoposto a verifiche per l'uso di alcol o droghe il conducente. Tutte hanno dato esito negativo. (ANSA).