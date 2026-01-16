(ANSA) - ROMA, 16 GEN - L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato due istruttorie nei confronti di Activision Blizzard (gruppo Microsoft) per i videogiochi "Diablo Immortal" e "Call of Duty Mobile" "-definiti free to play, ma con possibilità di acquisti in game - per pratiche commerciali ingannevoli, aggressive e in violazione dei diritti contrattuali dei consumatori".Secondo l'Autorità - si legge in una nota- potrebbero verificarsi violazioni del Codice del consumo "soprattutto per le sollecitazioni a compiere acquisti in-game non consapevoli, anche da parte di minorenni". (ANSA).