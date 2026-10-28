(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Le autorità spagnole hanno indicato una terza cittadina italiana dispersa a causa dell'incidente fra due treni ad alta velocità oggi nella regione di Toledo. Lo comunica la Farnesina in una nota. La situazione dei connazionali coinvolti, spiega il ministero degli Esteri, è quindi la seguente: 5 passeggeri italiani sono stati recuperati in condizioni stabili dai 2 treni coinvolti. Un sesto è ricoverato in un ospedale di Toledo; altre 3 sono considerate "disperse". Le autorità spagnole hanno iniziato le operazioni di riconoscimento delle salme. (ANSA).