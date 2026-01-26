(ANSA) - ROMA, 26 GEN - L'Ambasciatore di Israele Jonathan Peled "ha espresso rincrescimento per l'incidente e ha indicato che il suo Governo provvederà a effettuare le opportune indagini". Lo rende noto la Farnesina dopo la convocazione del diplomatico in seguito al grave episodio che ha coinvolto due carabinieri in servizio presso il Consolato Generale a Gerusalemme. All'ambasciatore israeliano "è stato espresso il forte disappunto e la dura protesta dell'Italia per quanto accaduto. È stato ribadito come l'episodio sia di particolare gravità, anche alla luce del ruolo svolto dai Carabinieri e del contesto operativo in cui si trovavano". (ANSA).