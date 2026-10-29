(ANSA) - ROMA, 29 OTT - La Farnesina si è attivata per ottenere informazioni sul fermo di cinque attivisti italiani nei pressi del villaggio di Al Lubban al-Gharbiyye, in Cisgiordania, mentre erano vicini a contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. I connazionali sono stati fermati oggi nell'ambito di un'operazione che avrebbe coinvolto anche altri cittadini stranieri, riferisce una nota del ministero degli Esteri, aggiungendo di aver chiesto il rilascio immediato dei connazionali. L'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv e il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme sono intervenuti presso le autorità israeliane per ottenere chiarimenti immediati sulle circostanze del fermo e garantire la necessaria assistenza consolare. Secondo le informazioni disponibili, i cinque connazionali si trovano attualmente in stato di fermo presso una stazione di polizia. (ANSA).