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(ANSA) - ROMA, 09 APR - Amarga Navidad di Pedro Almodovar, El Ser Querido (The Beloved) di Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem, Fjord del romeno Cristian Mungiu, il russo Andrey Zvyagintsev con la favola politica Minotaur, Hirokazu Kore-eda con il dramma famigliare distopico Sheep in the Box, Pawel Pawlikowski con Fatherland, Moulin di Lazlo Nemes sono fra i film in concorso alla 79/a edizione del Festival di Cannes (12-23 maggio). Lo ha annunciato il delegato generale Thierry Fremaux. (ANSA).