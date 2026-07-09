(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Hanno fatto il bagno all'alba in una fontana monumentale nel centro di Roma. Per questo sei turisti sono stati fermati e multati per un totale di 3.300 euro dai vigili urbani. I sei si sono immersi nella vasca della Fontana di Piazza Sant'Andrea della Valle. L'episodio - rende noto la Polizia Locale capitolina - è avvenuto intorno alle 5.00 di questa mattina. Sono stati fermati due australiani di 19 anni, due statunitensi di 18 anni, un cittadino di Dubai di 43 anni e una cittadina italiana di 27 anni. Per ciascuno è stata contestata la sanzione amministrativa di 450 euro per essersi immersi nella fontana monumentale, cui si è aggiunto l'ordine di allontanamento dall'area, con un'ulteriore sanzione di 100 euro. Il valore complessivo delle sanzioni ammonta a 3.300 euro. (ANSA).