(ANSA) - VASTO, 11 GIU - "Vogliamo ricreare un clima di fiducia nel confronti del sistema affido". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, al termine della visita alla casa famiglia di Vasto dove sono ospitati dallo scorso novembre i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia anglo-australiana cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale. "Negli ultimi tempi - ha aggiunto - è molto cresciuto, anche intorno al caso dei bambini Trevallion ma non solo, un clima di sfiducia nei confronti del sistema affido che, invece, è un sistema importante per la tutela dei minori". Durante la sua visita, durata un paio d'ore, la ministra ha incontrato i responsabili della struttura ma non i bambini. Poco dopo è partita alla volta dell'ospedale di Atessa per visitare il reparto di Neuropsichiatria infantile diretto dal medico specialista, Riccardo Alessandrelli. "Non ho visto i bambini, non sono qui per entrare nel caso - ha chiarito Roccella -. Non ho voluto vedere i bimbi nè i genitori. Ho voluto parlare con gli operatori e sottoporre anche a loro questo problema: il fatto che, in particolare questo caso, ha alimentato e aumentato un clima di mancanza di fiducia e di sospetto. I servizi sociali servono a sostenere le famiglie, a sostenere le situazioni di difficoltà". (ANSA).