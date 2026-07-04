(ANSA) - VASTO, 04 LUG - Niente cronisti nell'udienza al Tribunale dei minori dell'Aquila per esaminare l'istanza di ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco: i bambini sono stati trasferiti in una casa famiglia nello scorso novembre. Lo fa sapere, in una nota, l'avvocato Simone Pillon, difensore della coppia. "Fermo restando l'apprezzamento per il lavoro dei giornalisti e il rispetto per la preziosa funzione della stampa nella nostra democrazia - aggiunge Pillon -, i miei assistiti si permettono di chiedere che si eviti la presenza dei cronisti e delle troupe Tv in occasione della prevista udienza, ciò al fine di evitare per i minori un ulteriore stress in una giornata che già prevede per loro adempimenti importanti". L'istanza per il ricongiungimento è stata presentata il 25 giugno scorso. (ANSA).