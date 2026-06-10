(ANSA) - VASTO, 10 GIU - "Entro pochi giorni depositeremo un'istanza, chiedendo anche un'udienza, per poter essere sentiti dal Tribunale dei minori dell'Aquila per presentare le istanze dei genitori. Normalmente ho visto che il Tribunale non ha tempi particolarmente lunghi, penso di poter dire che entro la fine di giugno dovremmo avere qualche decisione". Lo annuncia l'avvocato della 'famiglia nel bosco", Simone Pillon, dopo aver incontrato Nathan e Catherine, i genitori dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori dell'Aquila dal bosco di Palmoli in una casa famiglia dallo scorso novembre. "Per ben tre volte la Ctu scrive che è opportuno un precoce e auspicabile rientro a casa dei minori - aggiunge - e, su questo punto, noi concordiamo completamente. Quindi, pensiamo che sia giunto il momento di riportare i bambini a casa il prima possibile". Sull'iscrizione dei tre bimbi a scuola il prossimo anno scolastico - una delle criticità rilevate dai giudici - Pillon è chiaro: "E' argomento che vogliamo approfondire senza nessuno steccato con gli operatori, con la tutela, la curatela e il servizio sociale. E' un tema su cui la famiglia conserva una propria idea, senza che questa debba diventare per forza oggetto di divisione". "Ci sono da una parte delle esigenze che sono state rappresentate e che hanno un loro senso - conclude -, dall'altra c'è anche un diritto dovere dei genitori previsto dalla Costituzione. Quindi penso che si possa trovare realisticamente una soluzione che rispetti i diritti dei bambini alla relazione, alla socializzazione e i diritti dei genitori". (ANSA).