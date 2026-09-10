(ANSA) - VASTO, 10 SET - "Nel pomeriggio di oggi 10 settembre 2026 la difesa ha depositato il proprio reclamo alla Corte di Appello contro il provvedimento del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila". Lo annuncia l'avvocato della 'famiglia nel bosco', Simone Pillon, a proposito della decisione del Tribunale dei minori di L'Aquila sul ricongiungimento a tappe dei tre bambini, allontanati lo scorso mese di novembre dal casolare nel bosco di Palmoli dai giudici minorili. Il reclamo è di 66 pagine nelle quali si insiste per la nullità della consulenza tecnica. "Si rappresenta l'omissione da parte del Tribunale di ogni valutazione relativa ai rischi per la salute dei bambini dovuti al permanere del collocamento extrafamiliare - spiega Pillon - e si lamenta la ingiustificabile compressione del diritto dei genitori alla libertà di istruzione e di educazione. Si è anche censurato il bias che sembra aver intrappolato il primo giudice in una narrazione dei fatti non sempre corrispondente alla realtà e si è sottolineata la difficile applicazione pratica del provvedimento". In conclusione, la difesa ha chiesto l'immediato rientro in famiglia dei piccoli e l'ammissione del progetto educativo di home schooling supportato da dettagliati programmi e affidato ai due insegnanti messi a disposizione dal Comune. Sotto il profilo procedurale è stata chiesta la discussione del reclamo mediante udienza con la presenza delle parti. (ANSA).