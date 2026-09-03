(ANSA) - ROMA, 03 SET - Nell'omicidio-suicidio di Pietralata, a Roma, in cui ha perso la vita anche una bambina di 5 anni - affetta da disabilità dalla nascita - sono stati esplosi tre colpi di arma da fuoco e tutti sono morti con un colpo alla testa. E' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia svolta oggi dall'istituto di medicina legale de La Sapienza. A fare fuoco, con ogni probabilità è stato Luca Abbasciano, anche se non si esclude che la moglie Valentina Pambianco abbia avuto un ruolo attivo nella tragica azione. I medici legali, coordinati dal professore Vittorio Fineschi, hanno proceduto anche con i prelievi per effettuare ulteriori accertamenti i cui risultati arriveranno nelle prossime settimane. (ANSA).