(ANSA) - PARMA, 03 NOV - Non ce l'ha fatta la bimba di sette mesi rimasta intossicata dal monossido di carbonio nell'abitazione di Mezzani (Parma), dove nella notte tra giovedì e venerdì scorso hanno perso la vita i suoi genitori. La piccola era ricoverata in terapia intensiva pediatrica all'ospedale Maggiore di Parma: nonostante una serie di trattamenti in camera iperbarica, questa mattina il decesso. La famiglia, originaria del Senegal viveva nel parmense da diversi anni, si era trasferita da poco nell'abitazione di via Bocca d'Enza. Risulta che per riscaldare la camera da letto avessero usato una stufa a legna: le esalazioni sono risultate fatali per il padre 35enne, la madre 32enne e ora anche la figlioletta. Non sono gravi invece le condizioni del fratello 14enne e degli zii, rimasti a loro volta intossicati: sono stati dimessi. (ANSA).