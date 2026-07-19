(ANSA) - PESCARA, 19 LUG - "La memoria della difesa sarà molto breve e farà riferimento alle precedenti istanze". Lo annuncia l'avvocato della 'famiglia del bosco', Simone Pillon, in vista del deposito dei documenti al Tribunale per i minorenni dell'Aquila la cui scadenza è in programma domani. Il Tribunale sarà chiamato poi a decidere sulla corposa istanza di rientro dei minori in famiglia depositata lo scorso 25 giugno. "Nelle more è intervenuta un'altra importante notizia - annuncia il legale -: il comune di Palmoli ha comunicato venerdì scorso il rilascio in via definitiva del permesso a costruire, e dunque i lavori di costruzione della nuova casetta sulla proprietà della 'famiglia nel bosco' potranno iniziare già nei prossimi giorni. Confidiamo che il Tribunale per i Minorenni apprezzi le significative modifiche intervenute e i copiosi elementi allegati e accolga di conseguenza le istanze dei familiari". (ANSA).