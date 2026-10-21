(ANSA) - PESCARA, 21 OTT - Riportare i bimbi a casa per il weekend è stata una "grande gioia e felicità". Così Nathan Trevallion, il papà dei tre 'bimbi del bosco', intervistato da Bruno Vespa durante 'Cinque Minuti' che andrà in onda questa sera. "Quando ci hanno comunicato che potevamo vedere i bambini per il fine settimana ci hanno riempito il cuore di gioia - ha aggiunto -. Anche i bambini erano molto eccitati di tornare a casa loro. Abbiamo passato la notte nella casa che ci ha donato il comune. I bimbi hanno fatto i compiti con noi, poi abbiamo letto un libro insieme al letto prima di andare a dormire". Durante il giorno, poi, i bambini sono stati anche nel casolare nel bosco dove hanno giocato con gli animali. "Hanno cavalcato il loro cavallo e il loro asino - ha aggiunto Nathan -. Anche gli animali sembravano molto felici". Intanto il 3 novembre è fissata la data per l'Appello, ma l'avvocato Simone Pillon cerca di accelerare. "Vorremmo che già dal 30 ottobre il Tribunale dei minorenni concedesse un rientro definitivo - ha detto -, poi il 3 novembre alla Corte d'appello chiederemo due cose: la prima il riconoscimento del diritto all'home schooling, la seconda che questo periodo di rientro possa concludersi con un rientro definitivo". (ANSA).