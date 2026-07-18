(ANSA) - PESCARA, 18 LUG - "Siamo molto nervosi per lunedì. La prossima settimana sarà molto importante per noi". Sono le parole pronunciate da Catherine Birmingham - e riportate nell'edizione abruzzese del Messaggero - durante la presentazione a Roma del suo libro 'La mia verità. Memorie e pensieri della mamma nel bosco'. La donna fa riferimento all'appuntamento del 20 luglio, ultimo giorno utile per la consegna delle memorie difensive sul caso della famiglia del bosco e dei bimbi allontanati dai genitori dallo scorso novembre a causa della sospensione della responsabilità genitoriale. "E' un'esperienza umanamente e professionalmente di assoluto rilievo - ha aggiunto il legale della coppia, Simone Pillon -. Sono convinto che cambieranno molte cose nel processo minorile dopo questa vicenda. Lo dico da giurista e anche da politico. Non possiamo permetterci di continuare con meccanismi obsoleti che non sono in grado di cogliere la realtà e che rischiano di penalizzare proprio quelle persone, i bambini, che dovrebbero tutelare. Ho ammirato la forza d'animo di Nathan e Catherine". (ANSA).