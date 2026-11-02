(ANSA) - PESCARA, 02 NOV - "Questa della famiglia nel bosco è senz'altro una brutta e paradossale vicenda, ma lo stigma e il crucifige riservati a Catherine ne rappresentano senz'altro una parte troppo sgradevole". Con queste parole Tonino Cantelmi, perito di parte della 'famiglia del bosco', commenta le polemiche nate dopo la notizia delle lezioni che Catherine Birmingham terrà all'Istituto nazionale di pedagogia familiare a Roma. "Qualcuno ha storto il naso - dice -. Ma come, la stessa Catherine messa sotto accusa da servizi sociali e Tribunali e dipinta come una madre cattiva, fino ad essere definita pericolosa per i suoi figli, ora insegna come far crescere bene i bimbi? Ed ecco il paradosso stridente, che fa pensare che forse Catherine non è quella creatura bizzarra ed eccentrica raccontata dai media, ma una persona con un percorso umano di crescita ricco ed impressionante per la profondità. E non è neanche quella donna ostile e oppositiva descritta in alcune circostanze, ma una madre ferita e non ascoltata". Lo stesso avvocato della famiglia, Simone Pillon, ha difeso la scelta della donna definendola "colta, preparata e di grande intelligenza". "Certo saprà portare ai partecipanti al corso un ottimo contributo esperienziale sia come madre che come professionista", ha spiegato il legale, aggiungendo che "la collaborazione della Birmingham non è finalizzata a reperire risorse per la costruzione della nuova casa familiare, essendo previsto poco più di un rimborso spese". Secondo quanto si apprende, il compenso per la 'mamma del bosco' si aggira intorno ai 60 euro l'ora per le lezioni da tenere durante il corso di perfezionamento in intelligenza naturale. (ANSA).