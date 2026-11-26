(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "La famiglia De Gennaro auspica" che la "lettera aperta" che l'ex capo della Polizia "avrebbe qualificato come il proprio testamento morale", "sia resa pubblica nella sua interezza, nel rigoroso rispetto della legge e delle prerogative delle procure che hanno avviato le indagini" sulla sua morte. Lo scrivono in una nota i familiari dell'ex prefetto ritenendo "doveroso che le lettere di Gianni De Gennaro indirizzate, direttamente o indirettamente, ai familiari o a persone a essi vicine siano trattate con il massimo riserbo e che il relativo contenuto non sia oggetto di divulgazione in alcuna forma, neppure parziale, nel rispetto del lutto". Nella nota, firmata da Francesco De Gennaro, "anche a nome della propria famiglia", i familiari dell'ex prefetto affermano di aver "avuto conoscenza di ogni notizia esclusivamente attraverso gli organi di stampa, contestualmente alla relativa pubblicazione". E, "sempre dagli organi di informazione", la famiglia "ha appreso in data odierna della diffusione di alcuni stralci di una lettera aperta, che Gianni De Gennaro avrebbe qualificato come il proprio 'testamento morale', destinata a chi avesse voluto pubblicarla". Per questo, è l'auspicio della famiglia, la "lettera aperta sia resa pubblica nella sua interezza". (ANSA).