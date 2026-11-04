(ANSA) - VARESE, 04 NOV - Faceva propaganda jihadista sui social, dove postava minacce di morte a Stati Uniti e Israele, video violenti e immagini riconducibili allo Stato Islamico. Un italiano di 27 anni, di origini tunisine, è stato arrestato dai carabinieri nel Varesotto per apologia e istigazione all'adesione allo Stato Islamico e detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano, avrebbero documentato un percorso di radicalizzazione e di auto-addestramento, attraverso la ricerca e la diffusione di materiale estremista. Non sarebbero emersi, invece, legami con organizzazioni terroristiche. L'arresto è stato effettuato dal Reparto operativo di Varese in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano, su richiesta della Procura, Sezione antiterrorismo. L'inchiesta è partita lo scorso marzo, dopo che il giovane aveva scagliato alcuni dardi con una balestra in un giardino confinante con la sua abitazione. La successiva perquisizione aveva portato al sequestro dell'arma e delle munizioni. Gli accertamenti sui profili social dell'indagato hanno poi fatto emergere i contenuti della propaganda jihadista. Al termine delle operazioni il 27enne è stato condotto nel carcere di Varese, a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).