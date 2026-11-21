(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Max Verstappen su Red Bull partirà in pole position al Gran Premio di Las Vegas di F1. Kimi Antonelli è il più veloce in qualifica ma partirà sesto per via di una penalità. Dietro a Verstappen ci sono Russell, Norris e Hadjar. Eliminate le due Ferrari in Q2: Leclerc partirà 11°, Hamilton 12°. Lo scrive Sky Sport. (ANSA).