(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Neppure nel migliore dei sogni si poteva immaginare una domenica così esaltante. Un podio caratterizzato dai colori italiani e dall'orgoglio nazionale, con un Kimi Antonelli per il quale abbiamo esaurito il 'vocabolario dell'esaltazione' e una Ferrari che torna a essere grande protagonista. In estrema sintesi, Italia superstar". Così il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, dopo il Gran Premio di Monaco. "Una Formula Uno e più in generale uno sport automobilistico - aggiunge Geronimo La Russa - che parla sempre più italiano e che, se guardiamo già a settembre, ci proietta verso un Gran Premio d'Italia davvero eccezionale ed esaltante". (ANSA).