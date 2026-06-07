(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "E' stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili". Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la quinta vittoria di fila in questa stagione 2026 di F1, 22 anni dopo Trulli. "La stagione è ancora lunga e l'obiettivo è continuare a esprimerci a questo livello - afferma Antonelli riferendosi al fatto di aver allungato ancora nella classifica del Mondiale piloti - E' un grande momento, dopo la bandiera rossa avevo qualche preoccupazione, non volevo ripartire ma ho recuperato la concentrazione e sapevo che dovevo arrivare primo alla prima curva". (ANSA).