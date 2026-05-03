(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Kimi Antonelli si conferma un mix vincente di talento, genio, determinazione e passione che gara dopo gara ci stupisce sempre più, non solo per i trionfi sportivi". Così il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, plaude alla terza vittoria consecutiva ottenuta da Kimi Antonelli al Gran Premio di Miami. "Il pilota, cresciuto nell'Aci Team Italia - conclude il presidente della Federazione nazionale per lo Sport Automobilistico - è sempre più trascinatore non solo per i tifosi, ma per tutti coloro che che vedono in lui un modello di valori sportivi e umani: un pilota, orgoglio italiano, da seguire dentro e fuori le piste". (ANSA).