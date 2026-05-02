(ANSA) - ROMA, 02 MAG - "Un altro italiano, dopo Riccardo Patrese, entra nel 'club delle 3 pole position consecutive". Kimi Antonelli continua a scrivere la storia della Formula 1 rappresentando sempre più il futuro dell'automobilismo tricolore". Il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, riassume così il fiume di emozioni dei tifosi di F1 e degli appassionati di motori di fronte alla terza pole consecutiva di Kimi Antonelli ottenuta sul circuito di Miami: una serie entusiasmante attesa da 35 anni. "Patrese - aggiunge La Russa - è ambasciatore dell'Aci e Kimi Antonelli è la perla più preziosa formata nel programma Aci Team Italia. Non potremmo essere più orgogliosi". (ANSA).