(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Credo di non aver mai fatto una gara così, non in Formula Uno almeno. Direi surreale". Max Verstappen definisce così la sua vittoria in un Gp di Las Vegas mai così spettacolare tra sorprese e sorpassi dal via fino alla bandiera a scacchi. "È andato tutto bene fin dall'inizio - affera l'olandese della Red Bull - abbiamo azzeccato la tattica in termini di utilizzo dell'energia ma poi gli altri ci sono venuti dietro e le cose si sono un po' complicate. Abbiamo fatto tutto bene: sorpassi continui, l'effetto scia era potentissimo, non si poteva venirne fuori. Questa stagione non era iniziata bene ma ora le abbiamo dato una bella svolta e stiamo ancora migliorando in vista del prossimo anno". (ANSA).