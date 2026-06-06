(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Anche noi, come ha dichiarato Kimi Antonelli subito dopo le qualifiche, non vediamo l'ora che arrivi la gara. Un Gran Premio che, proprio grazie a Kimi e alle Ferrari, si prospetta avvincente e particolarmente interessante per i colori italiani". Così il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, dopo l'esito delle prove ufficiali del Gran Premio di Monaco che vedrà Kimi Antonelli partire ancora una volta in pole position. "Come presidente della Federazione sportiva dell'Automobile - conclude Geronimo La Russa - non posso che complimentarmi con chi, a vari livelli e in diverse discipline, sta ottenendo risultati eccezionali. Prestazioni che esaltano il nostro Paese a livello internazionale". (ANSA).