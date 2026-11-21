(ANSA-AFP) - LAS VEGAS, 20 NOV - Nell'ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche per il Gran Premio di Las Vegas, la Mercedes ha piazzato una doppietta: George Russell ha ottenuto il miglior tempo, approfittando delle condizioni di pista asciutta per precedere il compagno di squadra e neo-campione del mondo Kimi Antonelli. Russell, già il più veloce nella sessione di giovedì - condizionata dalla pioggia - sul tracciato cittadino della capitale del gioco d'azzardo in Nevada, ha fermato il cronometro sull'1'34"041, staccando Antonelli di 0"911. Il pilota britannico occupa attualmente la terza posizione nella classifica del campionato con 262 punti, alle spalle di Max Verstappen (Red Bull), a tre gare dal termine della stagione. Antonelli, ventenne, si è già assicurato il titolo mondiale, diventando il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1. Lando Norris (McLaren) ha chiuso con il terzo tempo (1'35"015), davanti a Charles Leclerc (Ferrari), quarto. Quinto posto per Franco Colapinto (Alpine-Mercedes), a 1"157 da Russell, mentre Verstappen ha ottenuto il sesto tempo in 1'35"350. (ANSA-AFP).