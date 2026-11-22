(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "È Vasseur che deve decidere. Io ho già detto tutto quello che devo dire e anche di più ma adesso sta diventando tutto difficile. Io devo fare il mio lavoro al massimo delle mie possibilità. Quello che succede sullo sfondo non dipende da me. Non lo so, mi sembrava tutto chiarito". Alla fine del Gp di Las Vegas che lo ha visto protagonista dell'ennesimo autoscrontro con il compagno di scuderia Leclerc, Lewis Hamilton dice la sua sulla situazione bollente in casa Ferrari: "Personalmente non ho problemi con Charles e - aggiunge il sete volte campione del mondo ai microfni di Sky - sono contento di lavorare insieme ma quando siamo in pista dobbiamo ricordarci che siamo responsabili del lavoro di chi lavora a Maranello e ai Gran Premi. La battaglia non deve essere tra me e Charles ma ad esempio tra la Ferrari e la McLaren per il secondo posto nel Mondiale Costruttori, una sfida che non possiamo perdere, penalizzando il lavoro di tutta la squadra". (ANSA).