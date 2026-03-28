(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Grande Kimi. I sogni sono sempre più grandi, così come ormai le aspettative: è davvero entusiasmante vedere, ma in questo caso è meglio dire rivedere, un italiano in pole in F1". Così il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, commentando la seconda pole position consecutiva di Kimi Antonelli a Suzuka dopo quella ottenuta in Cina. "Forte anche del percorso formativo di Aci Team Italia - continua La Russa - il nostro Kimi coniuga talento, capacità e genio sportivo, confermandosi protagonista di un campionato mondiale che infiamma i cuori di tutti gli appassionati di motori". (ANSA).