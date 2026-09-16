(ANSA) - ROMA, 16 SET - La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027: confermato il numero di 24 gare, con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain (dove si svolgeranno anche i test pre stagione). Sale a 10 il numero delle Sprint Race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza. Fuori l'Olanda (contratto scaduto) e Barcellona che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro, invece, il Portogallo (18-20 giugno) e la Turchia (1-3 ottobre). La gara inaugurale non sarà in Australia, ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Sakhir, si svolgeranno anche i test pre stagione dal 24 al 27 febbraio. Ecco il calendario completo: 1. GP Bahrain (Sakhir, 12-14 marzo, Sprint) 2. GP Arabia Saudita (Jeddah, 19-21 marzo) 3. GP Australia (Melbourne, 2-4 aprile, Sprint) 4. GP Giappone (Suzuka, 9-11 aprile, Sprint) 5. GP Cina (Shanghai, 16-18 aprile) 6. GP USA (Miami, 30 aprile-2 maggio) 7. GP Canada (Montréal, 21-23 maggio, Sprint) 8. GP Monaco (Monaco, 4-6 giugno, Sprint) 9. GP Portogallo (Portimão, 18-20 giugno) 10. GP Gran Bretagna (Silverstone, 2-4 luglio, Sprint) 11. GP Austria (Spielberg, 9-11 luglio) 12. GP Belgio (Spa-Francorchamps, 23-25 luglio) 13. GP Ungheria (Budapest, 30 luglio-1 agosto) 14. GP Italia (Monza, 3-5 settembre, Sprint) 15. GP Spagna (Madrid, 10-12 settembre) 16. GP Azerbaigian (Baku, 24-26 settembre) 17. GP Turchia (Istanbul, 1-3 ottobre) 18. GP Singapore (Singapore, 8-10 ottobre) 19. GP USA (Austin, 22-24 ottobre) 20. GP Messico (Città del Messico, 29-31 ottobre) 21. GP Brasile (São Paulo, 5-7 novembre, Sprint) 22. GP USA (Las Vegas, 18-20 novembre) 23. GP Qatar (Lusail, 3-5 dicembre, Sprint) 24. GP Abu Dhabi (Yas Marina, 10-12 dicembre, Sprint) (ANSA).