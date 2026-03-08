(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "E' stata una gran battaglia all'inizio, sapevamo che saremmo stati vicini con la Ferrari. Siamo felici che vi siate divertiti, in avvio è stato stressante". George Russell racconta così le prime fasi del Gran Premio d'Australia quando ha dovuto cedere la prima posizione alla Ferrari di Leclerc. "Siamo contenti - aggiunge il pilota inglese della Mercedes in trionfo a Melbourne - per questo avvio" Felice della sua gara e del secondo posto nel Gp d'Australia anche il pilota italiano della Mercedes Kimi Antonelli: "è stato il miglior avvio di stagione che potevamo augurarci, la partenza è stata molto brutta e poi abbiamo dovuto rimontare". (ANSA).