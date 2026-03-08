(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "E' stata una gara molto complicata, nessuno di noi sapeva cosa aspettarsi, è stato molto impegnativo. Contento dell'avvio, purtroppo non sono riuscito a mantenere il primo posto". Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, racconta la sua gara nel Gp d'Australia che lo ha visto protagonista in avvio andando al comando dopo il semaforo verde e battagliando a lungo con la Mercedes di Russell. Se vi foste fermati durante la prima virtual safety-car avreste fatto meglio? "Non penso - assicura il pilota monegasco della scuderia di Maranello - che avremmo potuto giocarci la vittoria". (ANSA).