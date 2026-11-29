(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "La macchina oggi è stata... irreale, il passo era incredibile. Specialmente dopo il secondo pit stop, quando viaggiavo in aria pulita. Oggi è stato un piacere guidare, credo si sia trattato della miglior macchina dell'intera stagione". Parola del camione del mondo della Mercedes Kimi Antonelli al termine del Gp del Qatar vinto. "Sono fiero del lavoro che abbiamo fatto nell'arco di tutto l'anno, soprattutto da quando abbiamo introdotto l'ultimo pacchetto di aggiornamenti. Mi dispiace - sottolinea Antonelli - per George, senza il suo problema sarebbe stata una bella battaglia tra noi due in gara! Nel finale ho dato la mia disponibilità a lasciarlo vincere perché come team stiamo cercando di aiutarlo a chiudere più avanti possibile nella classifica piloti. Via radio però mi hanno detto che andava bene così e allora ho tirato dritto fino al traguardo". (ANSA).