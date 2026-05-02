(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di F1: conquista la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare e la dedica ad Alex Zanardi morto ieri, 1 maggio, lo stesso giorno in cui 32 anni fa il Circus disse addio alla leggenda Ayrton Senna. "Sono contento dopo un weekend complicato, non è stato facile ma il terzo giro è stato molto buono. Questa pole - sottolinea Antonelli ai microfoni di Sky - è dedicata ad Alex Zanardi che è un nostro amico". (ANSA).